6 temas de chachara sobre coches excesivamente curiosos que podras discutir en la cena de Navidad

Mas de mil millones. Es el numero de turismos que existe en circulacion en nuestro planeta. La magica cifra se alcanzo en 2010. No obstante, desde entonces ese numero ha podido verse incrementado notablemente. Pensemos que desde 2012 se producen mas sobre 60 millones sobre coches al ano en cualquier el mundo, estando China la patria que mas ha crecido en las ultimos anos de vida y no ha transpirado la responsable de manufacturar aproximadamente uno de cada cuatro coches que aterrizan en las carreteras sobre nuestro planeta. En todo caso, EEUU sigue siendo el pais con el parque automovilistico mas extenso. Aunque las que se seguiran portando la palma seran los habitantes sobre Luxemburgo, que en estadisticas sobre 2012 (raiz ACEA ) disponian de 683 coches por cada mil habitantes.

Ferrari resulta una maquina de efectuar dinero, sin embargo nunca unicamente vendiendo gorras y maillots. Es cierto que Ferrari produce ingresos, en el equilibrio sobre decenas de millones al ano, por la altisima rentabilidad sobre la saldo de licencias y no ha transpirado merchandising, gorras y no ha transpirado maillots, Asimismo en parques tematicos. En todo caso esos beneficios seguirian estando una pequena parte sobre lo que invierten en I+D (ver reportaje en Top Gear). Las ingresos en la venta sobre deportivos estan en el disciplina sobre 100’s sobre millones de eurillos y no ha transpirado realiza poco se propusieron realizar que esas cifras crecieran vendiendo menor. ?Cuantas marcas conoces que se puedan permitir saldar menos Con El Fin De ocasionar mas beneficios? Seguro que no muchas…

Las motores sobre la recien estrenada Formula 1 suenan mal y los Ferrari son lentos. Pero todavia de este modo continuan siendo excelentes piezas de la ingenieria. ?y no ha transpirado por que dichos nuevos motores son tan impresionantes?. La Formula 1 nunca habia trabajador motores tan complejos y no ha transpirado sofisticados, tanto seri­a mismamente que nadie se refiere bien a ellos igual que simples “motores”, sino igual que unidades sobre potencia compuestas por motores termicos, turbo, sistemas sobre almacenamiento desplazandolo hacia el pelo restauracion de energia y no ha transpirado complejas unidades de procesamiento. En seguida piensa que esos motores han sobre cambiar dentro de koko app gratis espaГ±ol miles sobre veces de velocidad a lo largo de la trayectoria, en algunos circuitos hasta en medias cercanas a un marchas de velocidad por segundo. ?Sabias que el viento que ingiere un motor de Formula 1 podria hinchar 600 globos de fiesta de cumpleanos por segundo?

Va de records. ?Sabias que el Hennessey Venom GT certifico el record de rapidez de 435,3 km/h? ?Sabias que un arquetipo estuvo derrapando desprovisto detener a lo largo de 2 horas, 25 minutos y 18 segundos, mas sobre 144 kilometros, batiendo el record sobre drifting, desplazandolo hacia el pelo carente que sus neumaticos reventasen? ?Sabias que el cortacesped mas corto del universo alcanzo los 187 km/h? ?desplazandolo hacia el pelo que el Monster Truck mas pronto rozo las 160 km/h? ?Y En Caso De Que te digo que este tiempo ano otro loco/intrepido/quemadillo batio el record saltando velocidad antes una recorrido de 27,21 metros?

Cada ano perdemos 25 horas sobre la vida en atascos. ?Te quejas de las atascos que tuviste que soportar en tu viaje del ultimo puente o en la operacion vuelta sobre estas navidades? De media, los espanoles perdemos 25 horas en las atascos (informe de el RACC ), pero segun la localidad en la que nos encontremos, esas cifras podri­an acontecer bastante superiores, Madrid, Barcelona desplazandolo hacia el pelo Bilbao son las capitales espanolas que mas nos realizan descuidar el lapso en embotellamientos. La crisis habria ayudado a que esta estadistica ofrezca cifras mas positivas. En todo caso podri­amos consolarnos sabiendo que en paises como Belgica asi­ como Holanda pierden el doble de tiempo que nosotros en las atascos, sera por eso – asi­ como otros bastantes elementos – que la bicicleta posee tan excelente acogida como vi­a sobre reparto.

Sobre de mi?s grande deseo ser el Sultan sobre Brunei. El gran coleccionista sobre coches del ambiente atesora miles sobre coches sobre excesivamente diversa indole, pero especialmente deportivos, coches sobre lujo y clasicos extremadamente caros. La lema dice que Aston Martin ampliaba su paleta sobre colores solo por el hecho sobre que este jeque de el petrodolar tuviera la sana aficion sobre percibir a cada nuevo modelo comprandose varios, uno sobre cada color. Otra de las colecciones mas veneradas es la que ostenta Jay Leno, con abundancia de rarezas, clasicos, coches unicos asi­ como exoticas preparaciones. Jay Leno es un buen prototipo, desplazandolo hacia el pelo Asimismo de tratar gran cantidad de coches que le ofrecen, ademas nos ensena sobre ocasion en cuando las joyitas que posee en su recopilacion. Otro de los coleccionistas que mas veneramos en estas lineas seri­a Ralph Lauren, poseedor, dentro de otros, del que en su dia fue el automovil mas caro de la biografia, un Bugatti Type 57 SC Atlantic.

Carente mas, tan unicamente desearos unas felices fiestas con los vuestros.