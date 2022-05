Cette promesse est un contre-pied absolu, une infraction au code de bonne conduite.

C’est prendre l’autoroute a contresens.

Lequel pourra se lancer dans une telle aventure ? Deja provocatrice a son epoque, cette phrase l’est encore tout i l’heure.

Jesus prononce une telle parole a J’ai fin d’un discours ou il evoque et cela est l’essentiel des preoccupations vitales : que vais-je manger et boire, de quoi vais-je me vetir ?

Nous recherchons et cela nous est necessaire en sachant que nous ne sommes jamais satisfaits (ou tres rarement) de votre que nous avons. Nous vivons au siecle du quantitatif. Nous considerons l’acquisition des biens et des denrees comme une priorite. Devant l’insatisfaction generee par le “jamais assez”, n’oublions pas la parole du Christ : ” A quoi sert a un homme de gagner le monde s’il en vient a perdre son ame ? ” (Olivier 8, 36).

Jesus dans cette promesse nous rappelle l’ordre des choses : le royaume de Dieu d’abord. “le quotidien n’est-elle nullement plus que les aliments et le corps plus que le vetement ?” (Matthieu 6, 25) Ce que nous cherchons a acquerir avec nous-memes avec tant d’aprete et d’angoisse, c’est ce que Dieu est pret a nous donner si nous nous occupons du Royaume. C’est Afin de cela que celui-ci y a incomprehension entre nous et Dieu. Nos logiques ne se rejoignent jamais. Nous avons souvent l’impression que Dieu ne nous ecoute pas. En realite, il nous cause mais nous ne l’ecoutons pas et donc ne l’entendons jamais. Nous n’entendons ni sa voix, ni sa parole car ses propos nous genent. C’est cela rend Complique une intimite avec Lui.

La recherche du Royaume s’est en quelque fai§on, imposee a moi de maniere inattendue aussi que je venais d’avoir seize ans.

Allant rejoindre des copains pour boire des bieres, j’suis passe entre 2 voitures en stationnement. Un eclat de vue sur un pare-choc et tout tout d’un coup j’eus la certitude qu’il y avait une vie apres la mort. Que notre life ici-bas la conditionnait et que je devais rechercher cela etait eternel et m’attacher a toutes les choses qui ne decroitreraient pas avec le temps aussi que mes forces iraient en decroissant. A ce moment-la, je n’imaginais jamais que une telle revelation correspondait a une telle promesse du Christ “Cherchez d’abord le royaume de Dieu”.

Pour memoire, j’avais ete eleve dans la religion catholique mais j’avais tout envoye balader apres avoir mange le gateau et empoche, comme nombre, la montre offerte a J’ai confirmation.

Cette perception interieure fulgurante a conditionne toute mes ri?ves. Autant dire que faire mes parents – qu’ils soient benis -, en ont bave. J’etais considere tel votre garcon sans avenir, une catastrophe ambulante car je n’aspirais a aucune des choses qui attiraient les jeunes de mon age : metier, argent, voiture.

Mon mariage, le jour de faire mes vingt annees, aurait du arranger ce qui, decouvert le serieux que requiert ce nouvel etat de life. Mais ce pantalon pire i nouveau, car nous fumes desormais deux a rechercher nos choses eternelles.

Jesus devoile dans l’ecriture : ” Cherchez denichez ” (Matthieu 7, 7). Notre croyez-vous menteur ? Notre pensez-vous pervers au point de nous Realiser chercher quelque chose d’introuvable, ou qui n’existe pas ?

Pourquoi ce desir des choses eternelles, une telle soif d’absolu est venue en moi ? Je ne sais gui?re. Je m’interroge i nouveau. Peut-etre du fait des prieres ma tante ? Pouvait-elle imaginer qu’en demandant a Dieu de veiller concernant moi, ca prendrait cette structure ? En me voyant prendre votre chemin, je ne crois pas qu’elle ait eu le sentiment de devenir exaucee. Au passage, on va pouvoir l’etre sans s’en rendre compte car l’exaucement va prendre une forme tres deconcertante. ” les voies de Dieu ne sont gui?re des voies ” (Isaie 55, 8).

Alors que nous etions, mon epouse et moi, donnes perdant parce que nous ne nous soucions pas des choses materielles – aucune volonte d’acquisition de maison ou de voiture, de vacances au bout du monde -, de maniere totalement inattendue, je devins responsable une publicite commerciale de la tres grande banque. Je ne m’arretai pas la car je devins, de maniere toute aussi inattendue, directeur du marketing et du developpement d’la regie d’un grand quotidien francais.

A trente ans avec un simple certificat d’etudes primaires et un CAP d’un metier qui a disparu en meme moment que je fus diplome – typographe ; je me retrouvai a des postes plus eleves que la plupart de ceux qui n’avaient mise que concernant leur carriere. Pour chacun des postes, je vis le signe une presence de Dieu et j’eus la preuve qu’il avait tout dispose.