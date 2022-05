Nuestra leyenda esta lejos de ser la del apego a primera ojeada. El novio era vecino sobre mi hermana…

Muchas veces escuche la archi famosa frase el amor nunca goza de perduracion, asi­ como la verdad es que De ningun modo me senti excesivamente identificada. Nunca era alguna cosa que describiera mi etapa amorosa, porque, a lo mas, mis parejas solian ganarme por 2 o 3 anos. Esa realidad cambio cuando conoci a Claudio. El seri­a 20 anos de vida de mi?s grande que yo asi­ como estamos felizmente casados.

y por esas casualidades de la vida y no ha transpirado un terremoto que los unio en el cenador, terminaron poniendose excesivamente amistades. Cuando lo conoci, los dos pololeabamos asi­ como nunca nos fijamos en el otro. Yo iba harto a visitarla asi­ como muchas veces estaba el novio. Conversabamos, No obstante solamente lo cordial. Ligicamente al tener tanta diferenciacion de antiguedad, pensabamos que nunca habia bastantes temas en los que pudiesemos hacerse. Yo tenia 19 anos de vida, estaba en segundo ano de fonoaudiologia desplazandolo hacia el pelo el bien llevaba un bien tiempo trabajando.

Justamente cuando las 2 habiamos terminado nuestras relaciones, mi hermana me invito a un calle en la playa al que Claudio igualmente iba. Me acuerdo que en la noche, mientras haciamos un asado, se me subieron las copas a la comienzo, y no ha transpirado falto saber por que, termine contandole mis penas de apego an el novio. Era como la cabra chica buscando consejos de alguien con habilidad. Y no ha transpirado en la de esas, bromeo con que yo nunca deberia dejar tiempo con varones tan inmaduros, que deberia fijarme en alguien de mi?s grande. Los 2 nos reimos y la charla quedo inclusive ahi. Alguna cosa , que nunca sabria como describirlo, me quedo gustando sobre el novio. Asi­ como a la noche siguiente, nos dimos un besuqueo. Arrepentidisima, volvimos a Santiago asi­ como nunca mas short. No podia imaginar que habia estado con un adulto a quien en ese minuto comparaba con la perduracion de mi papa. Me sentia culpable, asi­ como mas que por el acto, por la abundancia sobre quimica que habia interes al hacerlo.

Nunca supe mas sobre Claudio hasta el cumpleanos sobre mi hermana, justamente un mes despues de el garbeo. Memoria encontrarse estado extremadamente estresada, en completa estaciin de examenes de la universidad, asi­ como el novio estaba alla, bastante desenvuelto y no ha transpirado distendido, disfrutando. Se me acerco y nos pusimos a charlar. Le conte mi posicion asi­ como me abrazo de darme animo. Continuar a sentirme en comunicacion con el novio, fue magico. Alguna cosa pasaba que cada ocasiin que nos tocabamos, sentia fuegos artificiales. Luego sobre ese jornada me invito a partir asi­ como hasta hoy, diez anos despues, seguimos juntos.

Al comienzo nunca fue ninguna cosa sencillo. Quede impresionada sobre la abundancia sobre prejuicios que puden doblar en torno a la comunicacion con tanta diferencia sobre permanencia. Y no ha transpirado esas opiniones, me comieron la testa muchas veces. Se decia que yo era interesada, que buscaba aprecio paternal o que el novio me estaba utilizando. Todo el tiempo habia cualquier critica. Y no ha transpirado lo infimo es que los dos teniamos que estar justificandonos constantemente. Nos habiamos enamorado y aspecto. Nunca conozco por que al resto le costaba tanto conocer eso. Me dio demasiada impotencia Ademi?s el asunto de los estereotipos. A mi me juzgaban, No obstante a el en marchas, En muchas ocasiones lo tildaron sobre ‘campeon’ por quedar con alguien inferior.

La de estas cosas mas complicadas fue integrarnos a los grupos sobre amigos sobre cada individuo. Las mios estaban totalmente en otra desplazandolo hacia el pelo me costo abundante presentarselos. No queria efectuarlo sentirlo incomodo ni darles a ellos el derecho a opinar. Lo bueno podri­a ser tuve a varias a amigas que me apoyaron desplazandolo hacia el pelo motivaron Con El Fin De seguir adelante con Claudio. En su caso, con sus amistades nunca me senti mal, no obstante, con las parejas sobre ellos, si. Desplazandolo hacia el pelo pienso que eso es porque las mujeres nos hacemos mucho agravio dentro de nosotras. Memoria que me miraban espantoso, me excluian de las conversaciones asi­ como me hacian apreciar todavia mas chica sobre lo que era.

Pese a lo complejo que fue, continuamente tuvimos Naturalmente que lo ibamos a procurar igual. Desplazandolo hacia el pelo aunque los 2 estabamos en etapas de la vida completamente distintas, logramos equilibrar nuestros intereses, con el fin de que nadie tuviese que renunciar tanto a “su momento”. Era una conexion super independientemente. Pienso que llego en la ocasion superior sobre mi vida, nunca me cuestione eso. Yo, igual que toda adolescente, sentia que el ambiente se me venia abajo muchas veces. Dramatizaba un arsenal de cosas que eran innecesarias y no ha transpirado Claudio me enseno a bajarle la cuenta a situaciones, a vivir la vida sobre la manera mas relajada y an interpretar que ninguna cosa seri­a tan delicado igual que alguno cree. Como el bien venia de giro, su prudencia en determinados enfoques sobre la vida me ayudo un arsenal. Y igual al reves. Se que yo Asimismo fui un gigantesco aporte. El novio todo el tiempo me comenta que la de estas cosas que mas lo enamoro sobre mi es mi modo de ser extrovertida, porque, gracias a eso, le entregue demasiada energia.

Uso sobre nunca meditar tanto en los anos que nos llevamos sobre discrepancia asi­ como la certeza podri­a ser En muchas ocasiones se me olvida. Aunque Ademi?s debo admitir que en algunas ocasiones llega a ser placentero. Nos ha pasado que Claudio me cuenta una curiosidad o me permite memorizar algo que paso realiza un lapso y no ha transpirado en reiteradas oportunidades sacamos la conclusion sobre que yo ni siquiera habia nacido cuando ocurrio. O tambien nos ocurre con la musica, las peliculas e inclusive con la actualidad. Claudio se rie cuando funciin tendencias que se ocupaban en su adolescencia.

Cuando quede embarazada senti un equilibro sobre perduracion bastante fuerte, ya que era Durante la reciente ocasion que los dos ibamos an acontecer papas. Ninguno sabia mas que el otro y eso me hizo me darme cuenta de que al final, mas alla de los anos que tenga cada alguno, la relacion esta llena sobre sorpresas que se viven a la par. Ahora tenemos 2 hijos maravillosos que hemos criado desde lo que aprendemos en el itinerario.

Debo apreciar que si me da temor meditar en la muerte. Conozco que podemos dejar sobre vivir el fecha de manana, sin embargo En Caso De Que las 2 cumplimos con el etapa de la vida desplazandolo hacia el pelo morimos de ancianos, me aterra tener que quedar 20 anos desprovisto el novio. Alla si que esos 20 anos de vida me importarian.