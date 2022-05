Io: briciolo mi sta simpatica Olivia a meю Ndo la ricapano una meglio di Olivia co quelle facce?

Io: sai un po’ una atto? Mario: No. ..Mario: Olivia chi? Io: Ciononostante che Olivia chi? Una ce ne sta! Mario: Tuttavia chi la fidanzata di tuo cugino? Io: quella si chiama EnricaMario: Ah… ebbene a me mi sta sul cavolo EnricaIo: e perche? Mario: cosi… verso effluvio…Io: affinche, perche tanfo ci ha? Mario: Si fa per manifestare… verso tanfo, nel senso… a presentimento… emana vibrazioni negativeIo: sara…Mario: Si, eppure ‘sta Olivia, qualora non e la fanciulla di tuo cugino, chi cazz’e? Io: E’ la fidanzata di sostegno di FerroMario: Ah… e a te ti sta sul cazzoIo: fine, verso te no? Mario: granello lo so… non ci ho niente affatto pensatoIo: Se ci pensavi ti stava sul verga sicuroMario: Puo essereIo: puo risiedere… facile che tu non mi puoi assegnare no una assolvimento?

Mario: E’ cosicche non lo so… ‘sta pretesto di Olivia non mi convince… scopo per niente mi dovrebbe risiedere sul cavolo? Non capisco…Io: E scopo in nessun caso ti dovrebbe stare simpatica allora? Mario: invero non mi e simpatica… mi e del complesso freddo…Io: L’indifferenza e peggio dell’antipatia… penso cosicche qualora Olivia venisse verso comprensione della tua freddezza nei suoi confronti ne soffrirebbe moltoMario: E ‘sti cazzi! Io: spietato! Mario: Io? Pero sei tu perche hai cominciato a di che ti stava sul perbacco Olivia…Io: con effetti…Mario: Pero scopo ti sta sul verga? Io: ragione se la crede parecchio giusto perche e contesa da tutti gli uomini del proprio contenitore http://www.datingmentor.org/it/muslima-review/… giacche ulteriormente ringraziamento al membro: e l’unica domestica! E dopo capirai in quanto contendenti… Bruto, Braccio di coltello e Poldo… di continuo qualora non vogliamo valutare il accaduto cosicche Poldo va parecchio piu indietro ai panini in quanto a lei… e indi ha attirato adatto prodotto PISELLINO… PISELLINO!

Non so perche mi ripromisi una avvenimento percio sciocca, so abbandonato cosicche, per difendere osservanza verso ‘sta cavolo di promessa, camminai a causa di ore e ore privato di ottenere per ricapare un abbandonato abile melodia puzzoso a causa di farmi essere gradito il spiaggia

Ti rendi guadagno? Quel bimbo c’ha la vitalita segnata… lo prenderanno in il posteriore nei secoli dei secoli… e a causa di ammazzare, affinche cavolo di sex appeal puo inviare una domestica rachitica modo lei? Ci ha du gambe perche manco uno stambecco… affinche caspita palpeggi la… non c’e nonnulla da palpa! Mario: Vabbe, cavillo, bensi nel caso che e rachitica briciolo e colpa sua… e da vili pigliarsela insieme personaggio a causa di l’aspetto fisico… bravi animalesco e lato di bisturi che vanno averno dell’estetica… apprezzano Olivia a causa di le sue peculiarita interiori…Io: Tuttavia quali pregio interiori se e una scassacazzi e stop… giacche prima esce co Bruto tutta contenta… successivamente a fatica Bruto comincia verso fa il feroce lei: “Braccio di bisturi aiuto! E appresso grazie affinche Braccio di bisturi e spietato vanno erebo dell’estetica… non e perche loro so coppia fiori eh?

E fuorche dolore cosicche gli spinaci fanno utilita… guarda maniera l’hanno piccolo verso Popeye…Mario: Non so… mi sembra cosicche ci come del intolleranza nelle tue parole… e dopo sostegno di spada non sara attraente di faccia tuttavia ci ha un corporatura da inquietudine… conseguentemente gli spinaci hanno atto durante carico il loro bisognare altro me. Io: Si, forse hai motivo tu… e successivamente io cosicche caspita parlo per fa che forse so pure piu difficile di Bruto…Mario: Vabbe dai, mo non ti butta giuIo: Io non mi gemma giu… sono i rifiuti delle donne che mi buttano giuMario: Mah… malgrado cio sul avvenimento di Pisellino ci hai ragione… affinche cavolo di fama da da per un bambino…Io: sicuramente pensi che ho intelligenza?

Il riva non mi piace. Non mi piace farmi il lavacro, non mi piace agire per racchettoni, non mi piace agguantare il sole, odio gli amori balneari e accanimento anche farmi le classiche e sputtanatissime passeggiate sulla riva. Bensi mentre arriva Ferragosto e (in motivi in quanto neanche io mi spiego) mi ritrovo inevitabilmente per Terracina (economica luogo marino laziale), dovendo scegliere giacche verga comporre in passare il periodo, scelgo di continuo e comunque il vizio minimo: le passeggiate sulla litorale. La mane del 15 agosto 1994, pero, davanti di arrendersi la piccola percentuale di offuscamento cortesemente donatami dal mio ombrellone, mi ripromisi una affare: “Non mi fermero scaltro per quando non trovero qualcosa di al minimo lontanamente certo nella vita balneare”.