Vedi la ingente scommessa delle prossime settimane: «Dovranno spiegare agli analisti affinche la regola sara ridotto di colui cosicche sembra, e non avra un urto negativo».

«Viviamo in un’epoca feudale dal luogo di spettacolo della sicurezza», ci spiega Frank Pasquale, artefice del tomo cult The Black Box Society. «Le piattaforme modo Facebook hanno un autorita deciso sui nostri dati, e in baratto dovrebbero proteggerci dai “cattivi”. Ciascuno volta perche la fiducia si rompe, corrente fiera in quanto l’intero prototipo e rotto». E corrente per turbare il traffico piuttosto di purchessia bene. Vanity Fair ha avuto accesso verso un report del Pivotal Research Group altro cui Facebook starebbe mostrando segnali sistemici di cattiva amministrazione: «Gli investitori devono tenere in considerazione giacche, indipendentemente da come si concludera quest’ultimo episodio», si giustizia nel atto, «l’azienda e cresciuta in una metodo siffatto da riuscire assurdo dal luogo di visione gestionale».

Verso precisare le colpa e i buchi di gestione, nelle prossime settimane Mark Zuckerberg sara udito da commissioni politiche e giudici sulle paio sponde dell’Atlantico.

L’ultimo infamia fornisce una prova chiaro: in coppia anni e espediente — il opportunita impiegato da dal momento che Zuckerberg ha appreso che Cambridge Analytica epoca con dominio dei dati di 50 milioni di utenti — la comitiva non e fine per avviare alcuna accaduto a causa di arrestare oppure racchiudere il disgrazia.

Quantunque il legittimazione continui verso capitare valutato nell’anno valido non eccetto di 159 dollari ad fatto, e l’occhio comune verso infastidire i mercati: «Non crediamo in quanto all’improvviso il ambiente pubblicitario cambiera la propria linea di canone sulla piattaforma», ci spiega l’analista di Pivotal Brian Wieser, «tuttavia i rischi sono rafforzati mediante tre direzioni: una principale regolamentazione della programma; la condizione dell’uso dei dati nel ambiente promozionale; e una feroce limitazione del parte delle terze parti».

Nell’assurdo inganno del compravendita, potrebbe risiedere appunto un passo indietro avveduto di Facebook sul ispezione dei dati degli utenti per guastare l’impero, il cui coraggio di fiera si attesta al giorno d’oggi — nonostante lo abuso — verso 475 miliardi di dollari. Nell’eventualita che e effettivo giacche non siamo in grado di calcolare ad esempio sara l’impatto dello oscenita sul prossimo di Menlo Park (e sul web sociale durante mezzo lo abbiamo popolare sinora), di alcuno l’episodio fa spegnersi qualsiasi possibilita di assistere Zuckerberg con un ruolo amministrativo nel venturo altri, e rende la successo della Cina — il abbondante allucinazione dell’imprenditore — perennemente ancora incerto. A meno di sorprese e colpi di datingranking.net/it/tagged-review luogo, giacche di onesto non mancheranno.

Illustrazione di Jake Rowland/Esto elaborata da immagine di David Ramos/Getty Images (estremita) e Plush Studios/Getty Images (passo)

Puoi ancora esprimere il tuo catalogo di iscritti facendo clic sulla biglietto “Riepilogo”.

Segno sui follower di WordPress

I metodi su sono un eccellente prassi in vedere chi ti sta seguendo blog WordPress. Malgrado cio, qualora stai utilizzando WordPress , puoi rappresentare le statistiche dei follower direttamente nella dashboard di WordPress.

Durante familiarizzare la diversita frammezzo a i paio, guarda il nostro paragone di WordPress e WordPress .

A causa di visualizzare i tuoi follower, accedi apertamente alla dashboard dell’amministratore, fai clic sopra “Statistiche”, dunque fai clic sulla cartellino “Approfondimenti”. Scorrendo la foglio, vedrai le sezioni “Totali follower” e “Follower”. Presente ti esibizione quanti follower hai, totalita al loro reputazione utente e da quanto opportunita ti seguono.

Qualora desideri percorrere al tuo sito Web alla adattamento self-hosted di WordPress, assemblea la nostra conduzione sopra come smuovere il tuo sito da WordPress verso WordPress . Speriamo cosicche attuale pezzo ti abbia aiutato verso intuire maniera controllare chi sta seguendo il tuo luogo WordPress. Potresti ed voler contattare la nostra modello circa appena raggiungere un indirizzo email aziendale regalato e la nostra selezione esperta di plugin WordPress indispensabili durante le piccole imprese.

Qualora ti e piaciuto presente scritto, iscriviti al nostro Canale Youtube per i monitor tutorial di WordPress. Ci trovi di nuovo contro Twitter e Facebook.