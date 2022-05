En tant que societe, nous voyons souvent d’un mauvais ?il claque d’etre seul.

Pourtant, etre seul est en mesure de donner de reels bienfaits et n’a souvent pas grand chose a voir avec la solitude.

A vrai dire, etre seul pourra nous conferer une force tranquille et considerablement favoriser notre croissance personnelle.

Differences entre se sentir seul et etre seul

Ca devoile, la solitude n’est pas toujours facile a gerer et etre seul pourra s’accompagner de sentiments de solitude. Cela reste donc important de comprendre que se sentir seul et etre seul ne semblent nullement du pareil au meme.

« Des etudes demontrent que les mecs qui passent de nombreux moment seuls peuvent etre tres epanouis sur le plan social et que les gens vont pouvoir se sentir seuls dans une foule », explique Celeste Headlee, experte en communications et en nature humaine et auteure du livre We Need to Talk: How to Have Conversations that Matter.

« L’essentiel », selon Mme Headlee, « est de rester en relation etroit avec bien des gens. Avoir de bons amis peut litteralement faire la difference entre notre vie et la mort. Dans certaines etudes, en savoir plus sur la vie sociale des gens aidait les chercheurs a predire qui serait bien en life dans 10 ans, d’ou l’importance de tisser des datingmentor.org/fr/casualdates-review/ liens bonnes. »

Composer avec la solitude

Evidemment, il nous arrive l’ensemble de de nous sentir seuls et c’est correct.

Notre psychologue Ashley Hampton affirme que Afin de composer avec le sentiment de solitude, nous devons d’abord determiner pourquoi nous nous sentons seuls.

« Evaluer la situation Afin de decouvrir pourquoi vous eprouvez d’la solitude et ce qui la cause vous aidera a refaconner vos experiences et sentiments et a les transformer de quelque chose de negatif, comme votre solitude, en quelque chose de positif, tel claque d’apprecier le calme que vous ressentez quand vous etes seul. »

Lorsque vous vous sentez seul, Mme Headlee vous recommande d’entrer en rapport avec d’autres.

« Dites a quelqu’un que vous vous sentez seul. Meme des etrangers seront prets a reagir lorsque vous leur direz que vous avez besoin de parler. Comme l’a souligne le chercheur Nicholas Epley, personne d’emblee ne salue de la main, mais limite n’importe qui repondra a votre geste. Nous craignons tous d’aborder nos autres, mais des etudes reputees ont montre que [nos] craintes ne sont gui?re fondees. Les individus nous aiment plus que nous le croyons et nous sommes plus affables et aimables durant des conversations que nous le realisons. »

Mme Hampton explique que l’important pour faire face a la solitude reste d’etre a l’ecoute de soi-meme.

« Vous dites-vous que vous etes seul parce que vous n’etes nullement digne d’avoir des amis? Essayez-vous de vous convaincre qu’il est preferable d’etre seul aussi si vous eprouvez de la solitude? Les propos que vous vous adressez sont-ils exacts ou servent-ils seulement a vous couvrir? Faire le travail qu’il va falloir Afin de consulter votre que vous contribuez a ce sentiment de solitude est important, car nos gestes, les sentiments et nos pensees s’entrecroisent. »

Apprecier sa propre compagnie

En envisageant etre seul comme une experience positive, nous pouvons commencer a prendre plaisir a etre avec nous-memes et meme a aimer etre seuls.

« A l’heure actuelle, il va etre Complique de [prendre ravissement a etre avec nous-memes] parce que nous pouvons si facilement etre distraits et nous nous ennuyons si rarement », precise Mme Headlee. « Nous avons tellement l’habitude de texter, de tweeter ainsi que commenter sur Facebook que nous nous fatiguons rapidement de prendre bonheur a etre avec nous-memes. »

En fait, Mme Headlee evoque que les telephones intelligents seront une cause principale de ce qu’elle a surnomme « l’epidemie en solitude ».

« bon nombre de adultes consacrent plus de temps libre a texter qu’a parler au portable, mais le texto ne remplace pas une interaction en personne ou au portable. Notre voix humaine transmet toutes sortes de informations qu’on ne va detecter dans des courriels ou textos. »

J’ai facon optimale de nous habituer a prendre bonheur a etre avec nous-memes, loin de nos appareils, est de commencer lentement, affirme Mme Headlee.

« Accordez-vous 30 minutes par jour i l’occasion desquelles vous ne touchez ni votre telephone, ni la liseuse, ni votre ordinateur et allez simplement faire une promenade (sans ecouteurs) ou lisez un livre ou faites ce que vous aimez Realiser seul. Lorsque vous commencerez a vous habituer a cette demi-heure de temps libre seul, vous pourrez l’augmenter graduellement a 1 heure et ainsi de suite. »

Mme Hampton suggere de degoter une activite en solo dont vous raffolez.

« Pour certaines individus, il s’agit d’effectuer de l’exercice en portant des ecouteurs et en ecoutant d’la musique a volume eleve. D’autres pourraient plutot opter Afin de une longue promenade en voiture seuls dans le but de prendre moyen de vraiment ecouter leurs sentiments et pensees », dit Mme Hampton.

« Examiner une maniere de affirmer et nos sentiments nous permettra de recadrer les experiences negatives Afin de en faire des experiences positives. »

Elle explique que nous pourrions commencer via aimer juste le calme qui regne si nous sommes seuls parce que celui-ci nous offre 1 repit de notre lieu de travail tres bruyant ou de des enfants turbulents, Prenons un exemple. Bientot, ce calme est source de reconfort et nous sommes naturellement a l’affut de choses qui nous procurent un tel sentiment.

« L’habitude doit etre etablie, mais le changement d’etat d’esprit pour accepter pleinement d’etre seul doit se produire d’abord », indique-t-elle.

Surtout, pour apprendre a aimer etre seul, on doit commencer par s’aimer, souligne Mme Hampton.

« Si vous vous aimez, vous devenez votre meilleur compagnon. Lorsque vous acceptez toutes vos talents, vos connaissances et specialement vos defauts qui travaillent ensemble afin d’effectuer de vous un individu merveilleuse et unique, vous pourrez apprecier moyen que vous vous consacrez Afin de vous detendre, vous ressourcer ou juste pour etre present. »

Les bienfaits d’etre seul

Il y a tant d’avantages a etre seul.

Mme Headlee ajoute que en fonction de des etudes, etre seul augmente l’empathie, la creativite et la productivite.

« En particulier, la cerveau a besoin de se detendre. Il lui faut du temps Afin de se relaxer et reflechir a tout ce que vous avez entendu et fait dernierement. Passer un moment seul vous permet de remettre les evenements recents en contexte et de mieux vous saisir grace a des pensees plus profondes. »

Mme Hampton explique que i sa place, etre seule reste l’instant ideal concernant refaire le beaucoup d’energie.

« Je peux calmer mon esprit et mon corps, puis me preparer a travailler de nouveau avec des personnes le lendemain. Etre seule me prepare a etre entouree de gens. »

Encore, si vous etes seul « vous apprenez a prendre facilement des decisions convenablement de ces interets, car personne d’autre n’est la pour les prendre pour vous », declare-t-elle. « Vous apprenez a compter sur vous. »