Salute segno spicymatch in Francesco, colui perche lei mi descrive sembra capitare chiaramente una sicurezza del punto estremo.

Alla prossima, ho un Macbook guadagno Retina, per mezzo di un programma dirigente a 10.7, ho prodotto complesso piuttosto di una cambiamento ciononostante mi cambia solitario la password di login (non so mezzo mai), a stento provo verso liberare il lucchetto mi rassegna il avvertimento, metto la password ciononostante assai poco premo sblocca, “vibra” la appoggio e non mi fa sbloccare.. giacche convenire? Ho misurato addirittura per lasciare li spazi vuoti ciononostante me la segna comunque sbagliata.. Nel lucchetto affinche appellativo devo disporre unitamente zelo? Ho misurato anche verso risistemare OS bensi non cambia nulla.. Aiuto! Lascio la mia e-mail per evento di spiegazione! Ringraziamenti

Salve un mio compagno ha un notebbok Apple MacBook pro e non ricorda la password consumatore, io ho scorta su inter maniera resettare la password e ossia avvio il pc premendo cmd+r e indi vado verso terminal scrivendo resetpassword e premo invio tuttavia nella buco successiva nella buco: ” Select the massa containing the user account ” non mi appare nessun had disk e cosi non posso resettare e immettere una modernita password!! avvenimento devo eleggere sono disperato..avevo pensato di reiinstallare il complesso operazionale ciononostante il mio amico ha dei documenti di fatica importanti e devo recuperarli! (premetto affinche non sono per dominio del cd d’installazione) riconoscenza

buonasera, so ad esempio e la mia password elaboratore (macbook air) infatti sono conseguimento ad accedere, eppure mentre vado a ritoccare le impostazioni e me la chiede, la inserisco e non la accetta. modo facciou riconoscenza

Amato Jo, spontaneamente non so mezzo aiutarla privato di aver adito al suo Mac. Se desidera, possiamo collegarci da distante mediante tele-supporto e provare il pensiero subito.

Nell’eventualita che desidera avvenire questa metodo, apra un biglietto dal tasto aiuto nella parte bassa verso forza conservatrice del messo.

buona serata ho trascurato la password del mio macbook e ho eseguito la procedura di comand+R e ho inserito resetpassword bensi mi da (UTENTI NON Disponibili) atto faccio affluenza

Diletto Mirco, sinceramente non so maniera aiutarla in assenza di aver apertura al suo Mac. Nell’eventualita che si trova adiacente ad uno dei nostri uffici, puo estendersi cosicche verifichiamo di individuo.

Salve, durante sbaglio ho espulsione quella porcheria di Mac Keeper sul mio macbook. Dunque non riesco piu’ ad accedere al mio account perche’ mi dici affinche la password e’ errata! Che faccio occasione?

Buongiorno gratitudine attraverso info perfette…risolto incluso a causa di cammino di un macigno da portachiavi rovinato, ringraziamenti mille saluti Andrea

Buona crepuscolo, sto cercando da alcuni giorni di aggiornare adobe dispaccio player, tuttavia mi si presenta un pensiero col Mac: mentre all’epoca di l’installazione mi si mi chiede la password d’utente, non la riconosce. Nel caso che contrasto la chiavetta d’inter , la riconosce, ciononostante per quel questione mi chiede la collegamento cosicche, pacificamente, non c’e.. mezzo posso comporre? ringraziamenti

Ho un MacBook del 2008, da certi settimana ha inizato a spegnermi intanto che lo sto usando, sono andato ad un centro assistenza perche prima mi ha atto degli aggiornamenti sul programma in assenza di avvenimento e poi mi ha “piallato” il istituzione reinstallandolo da capo. Malauguratamente non ho salvato nessuna password, il portachiavi non c’e piu, avrei desiderio di aderire sopra Mail tuttavia mi chiede di “inserire la password per l’utente “ghera.g” sul tiscali.it IMAP server “imap.tiscali.it” ” perche naturalmente non testimonianza, come posso eleggere? Oltre a cio inizialmente quando collegavo l’iPhone al Mac lo vedevo allora non lo vedo oltre a, avrei delle scatto da rimuovere ciononostante non posso ancora farlo, giacche devo fare? riconoscenza

