Gleeden, un site de rencontres et plus si infidelite

Sur la page d’accueil de Gleeden, une femme croque langoureusement dans une pomme. Avez-vous, vous aussi, envie de gouter au fruit defendu ? On vous dit tout sur ce site dedie aux rencontres extraconjugales.

En France, Gleeden est, avec Ashley Madison, le site de rencontres le plus connu dans la mise en relation de personnes en quete de rendez-vous adulterins. Son slogan est “La rencontre extraconjugale pensee par les femmes” (le site pretend etre gere par “une equipe 100 % feminine”). Le nom de cet espace de seduction bien particulier qui revendique pres de 6 millions de membres est le resultat de la contraction de deux mots : Glee qui signifie “joie” et Eden comme le jardin du meme nom ou se decline, dans la Bible, l’histoire d’Adam et Eve. Mais que vaut ce site ? Est-il payant pour les femmes comme pour les hommes ? Son utilisation est-elle aisee ? Voici les reponses a toutes vos questions.

Les tarifs pour utiliser Gleeden

Pour les femmes, le site Gleeden est entierement gratuit. Il n’en est pas de meme pour la gent masculine. Les hommes doivent en effet acheter une certaine quantite de “credits” pour pouvoir contacter les femmes qui leur ont tape dans l’?il (entre autres…). Voici les tarifs proposes :

Le connexion vgl pack de 25 credits est a 14,99 euros.

Le pack de 100 credits vaut 39,99 euros.

Le pack de 400 credits coute 99,99 euros.

Chacun utilise ses credits quand bon lui semble car il n’y aucune echeance. Par contre, le simple fait de contacter pour la premiere fois une personne coute 5 credits, puis 3 credits pour lire la reponse. Il est egalement possible de regarder l’album photo prive de la personne sollicitee. Le simple fait de formuler la demande a son interlocutrice coute 1 credit, puis 2 pour y acceder apres autorisation. On comprendra donc que le pack achete soit rapidement utilise. Au lendemain de l’inscription, Gleeden offre des credits gratuits (10) si on achete un pack.

Notons, c’est important, que le libelle bancaire sur le releve de compte de l’acheteur est neutre et change regulierement. Rassurez-vous, le nom Gleeden n’y apparaitra jamais. Ce qui diminue le risque de se faire prendre…

L’avis des inscrits sur Gleeden

Le fait que ce site de rencontres soit egalement une application pour mobile est apprecie par les inscrits. De plus Gleeden, en general, est juge agreable dans son utilisation et son design. Le site offre la possibilite de bien cibler sa recherche, ce qui n’est pas negligeable. Un autre service est loue : le “bouton panique” qui permet de quitter Gleeden immediatement et d’atterrir sur la page d’un site de son choix.

En revanche, les inscrits masculins critiquent tres souvent les tarifs. Il est vrai que pour obtenir des resultats, il faut prevoir un budget consequent. On trouve aussi souvent des critiques sur les profils. Les hommes comme les femmes ont tendance a tricher un peu et, le jour de la rencontre, les deceptions et desillusions sont nombreuses. Mais ce phenomene n’est-il pas propre a tous les sites de rencontres ? Enfin, et c’est le plus important, beaucoup d’hommes mettent en avant des profils factices ou non connectes depuis des lustres ainsi que des debuts de conversation tres prometteurs (et couteux en credits !) qui ne se transforment jamais en rencontre. Une plethore d’internautes accusent Gleeden de payer des animatrices pour amener les inscrits a depenser leur pack de credits.

Comment annuler son inscription sur Gleeden ?

Comme sur beaucoup de sites de rencontres, la marche a suivre pour se desinscrire de Gleeden ne saute pas aux yeux. Voici comment proceder :

Survolez l’emplacement “profil”” en haut de votre ecran, Choisissez “mon compte” et, une fois la page ouverte, regardez a droite de l’encart. Cliquez sur “supprimer mon compte” (en petits caracteres). Justifiez les raisons de votre depart en cochant un des items proposes. Cliquez sur “desactiver mon compte” apres avoir tape votre code d’acces choisi lors de l’inscription. C’est chose faite.

Faut-il preferer AdopteUnMec a Gleeden ?

Cette question revient souvent chez les internautes. Il est vrai qu’AdopteUnMec est un site generaliste qui a la reputation d’accueillir des inscrits, ages entre 18 et 35 ans, ayant la rencontre facile et decomplexee. Mais cela n’implique pas que les personnes soient la pour une approche purement sexuelle, contrairement a Gleeden. Aussi, la comparaison ne tient pas. Maintenant, si vous etes une femme, disons les choses comme elles sont : sur n’importe quel site de rencontres, si vous desirez des rendez-vous coquins, il ne vous sera pas difficile de les obtenir.