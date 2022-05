Timothy Ferriss est ce genre d’auteur qui possi?de reussi… et qui explique dans ses livres (a gros succes) De quelle fai§on reussir comme lui.

Pour ma part, je me suis surtout penche sur le resume d’un des livres et sur ses articles de blog qui expliquent principalement comment savoir une langue rapidement.

Pour ceux qui n’ont pas le temps de lire ses livres ou qui ne veulent jamais se lancer dans une lecture 100 % en anglais, voici le resume de votre theorie pour apprendre une langue en moins de 3 mois.

A la fin de cet article, decouvrez l’ensemble des conseils de Tim Ferriss en video.

Sommaire

Definissez ces priorites Apprenez le vocabulaire via frequence d’utilisation : le vocabulaire le + utile et utilise Apprenez en priorite la grammaire la plus utilisee Variez les supports (et preferez les + interessants) Optez pour une methode efficace pour apprendre et reviser Les 5 astuces de Tim Ferriss en VIDEO Pour resumer

Comment apprendre une langue rapidement ?

« Apprendre une langue de suite » pourquoi pas. Mais « apprendre une langue en trois mois ? » c’est quelque peu tapageur… Bon Afin de ma defense, votre titre racoleur n’est pas de moi mais de Tim Ferriss, Tim Ferriss est l’auteur de « l’annee de 4 heures ». Cette categorie de livres ecrit via un individu qui a de nombreuses succes, ainsi, qui vous explique De quelle fai§on devenir comme lui. Du cote, je n’ai lu qu’un resume… et pour resumer le tarif arablounge resume, il estime que la veritable richesse est au temps libre. Il vaut plus travailler moins (faire les 20 % des taches qui rapportent 80 %) et profiter de son temps libre. Tiens, c’est bon que ca change legerement de la rengaine habituelle de ce genre de livres.

Mais bon, je m’interesse surtout a l’auteur. C’est un individu qui se targue de parler 7 langues, et qui a une bonne experience de l’auto apprentissage des langues. Cela a ecrit via le blog des articles sur le sujet plutot passionnant, dont l’article How to Learn Any Language in 3 Months. Il semble aussi alle plus loin en ecrivant How to Learn (But Not Master) Any Language in 1 Hour. Pour ceux qui ne lisent pas l’Anglais (ou qui n’ont pas le temps), je vais essayer de les resumer a ma maniere, en ajoutant deux reflexions personnelles.

Definissez vos priorites^

C’est peut-etre possible de saisir 90 % d’une langue en 3 mois. D’ailleurs, Luca nous montrait dans une precedente video qu’il etait meme possible de parler des mots, dans une langue etrangere, apres seulement 3 semaines d’apprentissage (ou un mois).

Neanmoins, comprendre 95 % d’une langue va prendre jusque 3 annees. Notre perfection se paie tres cher en termes d’effort, ainsi, peut se payer pas gratuit en termes de moment. Aussi pour commencer, et si votre objectif est d’apprendre une langue rapidement, nous vous conseillons de d’abord vous concentrer i propos des 20 % en langue qui vous aideront dans 80 % des situations. Il s’agit bel et bien de cette fameuse loi de Pareto (cliquez via l’intermediaire Afin de en connaitre plus).

Apprenez le vocabulaire via frequence d’utilisation : le vocabulaire le + utile et utilise^

Saviez-vous que les 100 mots anglais les plus courants constituent la moitie de la totalite des documents anglais ? Impressionnant, n’est-ce nullement ?

Ceci signifie car savoir l’integralite des mots de vocabulaire d’une langue ne sert (au debut) a rien. Vous devez commencer par apprendre le vocabulaire avec frequence d’utilisation. C’est-a-dire apporter la priorite aux mots des plus utilises. Attention toutefois, la frequence d’utilisation n’est pas la meme a l’oral et a l’ecrit.

Un coup qu’on a sa base de vocabulaire, on va pouvoir specialiser le vocabulaire via des themes bien particuliers dont on est susceptible d’avoir besoin. Entre autres, si l’on souhaite apprendre l’espagnol rapidement afin d’effectuer des voyages d’affaires, il coi»te mieux se concentrer via le vocabulaire relatif au business (negociation, reunion, description, etc.). Si vous souhaitez uniquement apprendre l’espagnol pour partir deux semaines en Colombie par exemple, focalisez-vous plutot concernant le vocabulaire relatif au voyage (a savoir en transports, pour le logement, la restauration, etc.).

Pour savoir une langue rapidement, n’hesitez gui?re a aller a l’essentiel. Inutile de s’encombrer, et de perdre du temps en apprenant des mots dont vous ne vous servirez gui?re dans l’immediat.