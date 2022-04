By

“Les bipolaires paraissent des guerriers et des guerrieres, il va falloir du courage pour se relever et repartir”

Veronique Labedade raconte comment i§a vit avec la maladie depuis environ 20 ans. La toute premiere hurle, l’hospitalisation, le quotidien qui vole en eclats, le deni et la reconstruction. Pour briser l’isolement des personnes bipolaires et leur redonner espoir, elle a cree l’association “Le phare des 2 poles”, “une lumiere pour ceux qui seront egares.” Temoignage.

Votez Afin de aider Veronique Labedade a remporter le Prix Femina

Nous avions rencontre Veronique Labedade en 2019. Elle nous avait raconte pourquoi elle avait cree “Le phare des 2 poles”. Cette association qui compte une cinquantaine d’adherents a pour objectif d’eclairer la nuit des personnes souffrant de troubles bipolaires. Une action benevoles qui vaut a cette Nicoise de se retrouver en finale du Prix solidarite Version Femina. Elle compte concernant vous concernant participer au vote, qui sera clos ce mardi 16 novembre a minuit. Pour voter c’est ici que ca se marche.

Elle nous recoit dans le appartement baigne de lumiere du vallon des chocolats a Nice. C’est la que Veronique Labedade, 61 ans, bi-polaire avec 20 ans, vit. Sur la table ronde du salon, i§a a dispose des feuilles de presentation du “Phare des 2 poles”. L’association qu’elle a creee il y a 4 annees, pour venir en aide aux gens bipolaires.*

“C’est mon mari graphiste qui a dessine le logo. C’est un phare parce que celui-ci eclaire dans la nuit celui qui est isole et perdu.” Perdue Veronique l’a ete. “J’ai erre de multiples annees dans la maladie.”

Actuellement, elle vit “comme bien le monde”. Sans hospitalisation depuis 13 ans.

“On est des guerriers et des guerrieres, parce que l’on doit du courage pour se relever et repartir.” Elle raconte le “combat”.

Notre toute premiere “crise”, l’internement, la vie qui vole en eclats, le deni avant la “reconstruction”.

“J’ai eclate, je suis part en phase maniaque”

“J’ai vecu normalement jusqu’a l’age de 41 annees.” Mariee et maman d’une adolescente, Veronique travaille tel responsable de boutique de pret-a-porter a Notre Grande-Motte au moment oi? survient la hurle.

“J’ai eclate. Je suis part en phase maniaque. J’ai du etre hospitalisee a Montpellier.”

Plonger dans le monde psychiatrique a ete d’une grosse violence

“Mes barreaux, les portes qui claquent, le bruit des cles dans la serrure, nos cris. C’etait horrible. Plonger au monde psychiatrique fut d’une grande violence. J’avais l’impression de me retrouver au film “Vol au dessus d’un nid de coucou.” C’etait me concernant l’incomprehension totale.”

Elle s’interrompt un court instant avant de nous raconter une anecdote: “A cote de moi, il y avait une dame qui dessinait l’ocean. Comme il etait vide, je lui ai demande pourquoi elle ne representait aucun poissons, elle a repondu parce que j’ai envie avoir toute la place Afin de m’y baigner.”

Au bout tout d’un mois, le diagnostic tombe. “On m’a dit que j’etais maniaco-depressive. On voit 20 annees, on ne disait pas bipolaire. Ma fille, qui avait 15 annees a l’epoque a bon nombre aidee, celle-ci a du grandir d’un coup. Apres 3 semaines en hopital psychiatrique, on m’a lachee dans la nature. Il y avait une moins bonne prise en charge a l’epoque.”

Le couple ne resiste jamais. “d’ordinaire, Di?s Que J’ai maladie se declare on perd bien, son conjoint, son emploi. J’me suis retrouvee sans boulot, sans revenu. J’alternais les phases maniaques et depressives.”

L’errance dans la maladie: du deni a Notre stabilisation

“J’ai suivi ma fille a Nice. A 16 ans, elle a integre le lycee hotelier Paul Augier. C’est elle qui a sauvee.” Pour elle, elle s’accroche.

https://datingmentor.org/fr/christian-connection-review/

Sur la Cote d’Azur, elle retrouve aussi sa s?ur et sa maman.

J’etais au deni. Le refus ma maladie, le refus des medicaments qui font grossir. J’etais dans 30 kg en 20 ans

“J’ai vecu d’abord chez ma mere a Vence. Mais je n’etais pas stabilisee. L’integralite des 4-5 mois j’etais en phase maniaque ou en depression. J’ai erre de nombreuses annees dans la maladie, j’etais au deni. Le refus de la maladie, le refus des medicaments qui font grossir, j’etais dans 30 kg en 20 annees. Ce deni dure moyen de trouver un traitement, le bon ajustement, ca m’a pris quelques annees.”