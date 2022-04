Plusieurs pompiers s’occupent de la vieille dame apres que sa fille l’a mise a la rue : histoire

Mme Martin adorait sa fille Daniela et lui a donne l’amour tout d’un pere et d’une tante apres la mort de le mari dans un accident tragique, mais Daniela a finalement jete la agee dame hors de sa propre maison.

Cependant, tel le destin l’aurait voulu, la demoiselle allait bientot regretter son parti pris.

Le mari de Mme Martin, George, avait servi dans le service d’incendie du Colorado pendant dix annees, mais elle etait toujours contre le boulot parce que celui-ci n’etait pas bien remunere. “Nous avons une jeune fille, George”, lanca-t-elle a son mari. “Penses-tu vraiment que ton bricolage pourra subvenir a son besoin ?”

“Eh bien, nous en avons parle de nombreux fois, Samatha”, repondait George. “Tu sais a quel point ce projet compte pour moi. C’etait le souhait de mon pere que je devienne pompier. Apres bien, j’habite en life grace a l’un d’eux.”

Mme Martin fronca nos sourcils devant les excuses de le mari a chaque fois, ainsi, elle finit avec abandonner la perspective qu’il l’ecoute. Parfois, elle eteignait intentionnellement son telephone afin que quand il recoit un appel urgent, il ne le sache nullement, se fasse virer de le projet et commence a chercher votre nouveau travail.

George travaillait dans une caserne de pompiers du Colorado | Photo : Shutterstock

Un jour, George l’apprit et se battit avec elle avant de partir Afin de la caserne des pompiers. Malheureusement, votre jour-la, il n’est plus pas revenu. Notre feu a englouti le batiment ou le equipe s’etait rendue en urgence, ainsi, avant que celui-ci ne puisse s’echapper, il est trop tard.

Leur fille Daniela n’avait que 5 annees lorsque ce qui s’est service. Depuis, Mme Martin a fera de le plus pour se ressaisir pour elever sa fille et lui donner a la fois l’amour tout d’un pere et d’une mere. Neanmoins, a mesure que Mme Martin vieillissait, le traumatisme de sa derniere dispute avec George s’est transforme en maladie d’Alzheimer et elle a commence a oublier des trucs les plus insignifiantes.

Daniela, qui etudiait a Notre Colorado State University, s’est precipitee chez sa mere lorsqu’elle a appris son etat.

Elle semble s’i?tre absentee pour s’occuper d’elle et a obtenu la permission d’assister a des cours souvent. Mais malgre ses soins, rien n’a change avec moyen.

Son mari continuait a manquer a Mme Martin et, avec moyen, sa maladie d’Alzheimer a degenere en demence. A un moment apporte, l’actrice est allee au marche pour faire les courses, mais elle n’est revenue que tard dans la nuit lorsqu’un de leurs voisins l’a remarquee assise seule dans la rue.

Son mari a bon nombre manque a Mme Martin | Photo : Pexels

Daniela ne pouvait nullement laisser une maman seule, alors elle reste revenue s’installer chez celle-ci apres avoir obtenu son diplome. Elle a travaille a temps partiel dans une entreprise d’la meme ville ou elle a eu l’homme des reves, Kevin. Cela reste devenu orphelin tres jeune et a grandi dans la maison de l’ensemble de ses grands-parents jusqu’a leur deces.

Etant eperdument amoureux, les deux se sont maries rapidement et ont demenage dans domicile de Mme Martin Afin de s’occuper d’elle. Cependant, la facon dont ils ont traite la femme plus agee est pour le moins horrible.

Un jour, alors qu’ils mangeaient l’ensemble de, Mme Martin a fera tomber sa nourriture avec accident. Daniela, qui venait de se rafraichir et de prendre place a table, swinglifestyle site a perdu le sang-froid. “Qu’est-ce qui ne va gui?re avec toi, maman ? Ne peux-tu meme jamais faire une seule chose correctement ?”