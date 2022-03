By

Guias De Tener Relaciones Sexuales Mas Seguras

Para diseminar el VIH a lo largo de las relaciones sexuales, tiene que encontrarse transmisión de sangre o fluidos sexuales infectados con el VIH. Fluidos sexuales provienen del falo de el adulto o de la vagina sobre la mujer antiguamente, a lo largo de o después de un espasmo. El VIH puede ser transmitido cuando el fluido infectado entra en el cuerpo humano de la ser.

Nunca se puede infundir el VIH si no Existen la infección sobre VIH. En caso de que usted asi­ como su pareja nunca están infectados con el VIH, nunca Tenemos peligro. La atadura viral indetectable (ver hoja informativa 125) NO implica que no existe infección de VIH. En caso de que existe trato con crimen o fluidos sexuales nunca se corre ningún riesgo. El VIH deberia entrar en el cuerpo para que ocurra la infección.

Esta guía brinda sugerencias para reducir el peligro sobre infundir el VIH durante las relaciones sexuales.

Relaciones sexuales desprovisto protección goza de un elevado riego sobre transmission del VIH. El riesgo gran existe cuando la muerte o los fluidos sexuales entran en roce con las áreas suaves asi­ como húmedas (membranas mucosas) del interior del derecho, vagina, boca, o sobre la punta del miembro viril. Estas zonas podri­an acontecer lastimadas fácilmente, lo que posibilita el comunicacion de el VIH al interior de el tronco.

Las relaciones vaginales o rectales falto protección son prácticas sobre elevado peligro. Los fluidos sexuales entran al torso desplazandolo hacia el pelo cuando el miembro viril del http://datingmentor.org/es/seeking-arrangement-review varon seri­a insertado, puede provocar pequeños desgarros que facilitan la infección con el VIH. La sujeto receptora tiene mayores oportunidades sobre infectarse. El VIH también seri­a capaz de ingresar por el polla, especialmente si éste entra en roce con sangre o fluidos vaginales por esplendido tiempo o si existen heridas abiertas.

Determinados hombres creen que nunca podri?n transmitir el VIH si retiran el miembro viril antiguamente sobre tener un espasmo. Esto no es cierto puesto que el VIH puede quedar actual en el fluido que sale del miembro viril primeramente de el espasmo.

La mayoría de estas tareas sexuales acarrean cierto intensidad de riesgo de transmitir el VIH. De reducir el riesgo Tenemos que dificultar la entrada de matanza o fluidos sexuales en el cadaver.

Sea conocedor sobre su cadaver desplazandolo hacia el pelo de el de su pareja. Las cortaduras, heridas o hemorragias de estas encías pueden crecer el peligro de infundir el VIH. Las tareas físicas bruscas también aumentan el riesgo.

Utilice una barrera para evitar el roce con la matanza u otros fluidos sexuales. Recuerde que la barrera natural sobre protección de el cadaver seri­a la dermis.

La barrera artificial más común Con El Fin De los hombres son los condones. También se puede utilizar un condón mujeril, para guardar la vagina o el ano a lo largo de las relaciones sexuales. La hoja 153 brinda más información acerca de los condones.

Los lubricantes podri­an crecer la estimulación sexual. Los lubricantes fabricados a base de unto igual que la vaselina, determinados aceites o cremas podri­an dañar los condones o an otras barreras de látex. Asegúrese de usar lubricantes hechos a base de agua.

El sexo oral goza de escaso peligro de transmisión del VIH, pero es concebible si los fluidos sexuales entran en la boca desplazandolo hacia el pelo existen encías sangrantes o heridas en la boca. Trozos de látex o envoltorio plástico acerca de la vagina, o condones acerca de el falo podri?n ser usados como barreras durante el sexo oral. Los condones desprovisto lubricantes son mi?s grandes Con El Fin De ejercitar sexo oral puesto que la mayoría sobre los lubricantes poseen mal sabor.

Medicamentos contra el VIH podri­an reducir el riesgo de emitir el VIH. Seres VIH-negativas con riesgo podri?n escoger medicamentos, la profilaxis preexposición (PPrE, ver la hoja 160) antes de la exposición, o la profilaxis post exposición (PEP, ver la hoja 156) en el interior sobre 72 horas sobre exposición. La sujeto VIH + que toma medicamentos y goza de la atadura viral indetectable seri­a mucho menor probable de infectar a otros.

Con las actividades seguras nunca se corre el riesgo de emitir el VIH. La abstinencia (nunca tener relaciones sexuales De ningun modo) está totalmente libre sobre riesgos. Tener relaciones con la sola ser, está libre de riesgos todo el tiempo y no ha transpirado cuando nadie sobre los 2 esté infectado ni tenga relaciones con una diferente cristiano ni comparta agujas (ver hoja informativa 154).

Tener fantasías o masturbarse (situaciones en las que tu no comparte sus fluidos), conversaciones eróticas asi­ como el friega no sexual, son también estados libres sobre peligro. No Existen riesgo de traspasar el VIH con estas actividades.

Para correr menor riesgos, asuma que su pareja sexual está infectada con el VIH. Usted nunca puede saber si la persona está infectada, juzgando por su semblante. Podri?n mentirle y nunca decirle que están infectados, especialmente En Caso De Que desean tener relaciones con usted. Existen personas que se infectaron con VIH sobre sus parejas, quienes han sido infieles “solo la vez”.

Incluso aquellos que consiguen un rendimiento gafe en el análisis de el VIH podri­an quedar infectados. Se pudieron efectuarse infectado después sobre hacerse el análisis o haberse hecho el análisis muy escaso lapso después de haberse infectado. La hoja informativa 102 brinda más información acerca del análisis del VIH.

Algunas individuos VIH+ nunca no ven la necesidad sobre seguir guías de sexo seguro cuando las parejas sexuales también son VIH+. No obstante, todavía seri­a importante jugar “sin riesgo”. En caso de que lo permite, puede exponerse an otras infecciones de transmisión sexual como herpes, hepatitis o sífilis. En caso de que usted seri­a VIH+, estas enfermedades podri­an ser más serias.

Además, tu puede “reinfectarse” con la cepa distinta de el VIH. Es que esta recien estrenada versión del VIH sea resistente a los antirretrovirales. Seguir las sugerencias sobre esta guía puede reducir el peligro.

SEPA LO QUE REALIZA utilizar alcohol o drogas primero o a lo largo de las tareas sexuales, aumenta la posibilidad que tu nunca Pro siga las recomendaciones para ejecutar relaciones más seguras. Tenga abundante cuidado En Caso De Que tu usa alcohol o drogas.

ESTABLEZCA las LÍMITES Decida cuánto riesgo está dispuesto a correr. Sepa cuánta protección quiere utilizar a lo largo de las relaciones sexuales. Primeramente sobre tener relaciones sexuales

Sea fiel a sus límites. Nunca deje que el alcohol, las drogas o una pareja atractiva lo hagan enterrar sobre cómo defenderse.

La infección con el VIH puede ocurrir durante las actividades sexuales. Las relaciones sexuales no son riesgosas En caso de que existe VIH presente, nunca hay muerte ni fluidos sexuales o En caso de que hay modo sobre que el VIH ingrese al organismo.

Usted puede reducir el peligro de infección si impide actividades poquito seguras o si usa barreras igual que condones. Decida cuáles son las límites y no ha transpirado cúmplalos.