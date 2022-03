4 de cada https://datingmentor.org/es/citas-crossdresser/ 10 mujeres tienen trastornos del orgasmo.Lo curioso del caso podri­a ser, en lugar de concurrir a una consulta sexologica.

Quienes padecen anorgasmia deben saber que no son casos raros. El problema existe y, cuando las relaciones son ocasionales, el porcentaje de mujeres que lo padece es mucho mayor.

Thinkstock Photos Problemas sexuales

El estilo sexual de cada ser humano es tan personal como su voz, su forma de caminar o de lavarse las manos. Los estudios realizados en Argentina en la ultima decada demostraron que 3 a 4 de cada 10 mujeres tienen trastornos del orgasmo y los estudios internacionales confirman esta prevalencia. No obstante, tanto el varon como la mujer estan capacitados para tener mas de un orgasmo durante un encuentro sexual, para lo cual deben conocerse lo suficiente y tener una muy buena comunicacion con la pareja para lograr una sintonia que permita lograrlo.

Si una mujer no padece de alteraciones musculares, vasculares o del sistema nervioso, ni toma medicamentos que pueden afectarla sexualmente, la falta de orgasmo generalmente se produce por desinformacion, por falta de autoconocimiento y experiencia, por cuestiones emocionales o por fallas en la tecnica sexual.

Fingir, ?si o no?

A pesar de que existe una apertura nunca vista antes, en cuanto al modo en que los usuarios hablan libremente acerca de su intimidad, todavia hay mujeres que simulan sus orgasmos porque no se atreven a plantearle la dificultad a su companero. Generalmente se trata de mujeres que presentan esta situacion con cierta frecuencia y estan tan preocupadas o asustadas que sufren un bloqueo a nivel cognitivo y emocional que deriva con el tiempo en disminucion del deseo y desinteres sexual.

Lo curioso del caso es que, en lugar de concurrir a una consulta sexologica, que les daria la oportunidad de entender donde esta el problema y de resolverlo rapidamente, se lo guardan y no atinan a buscar soluciones. Ademas, y lo que es peor, se sienten culpables frente a si mismas y frente al companero, puesto que piensan que lo estan enganando.

Las mujeres que padecen anorgasmia tienen que saber que no son “casos raros”, que este problema existe y que, cuando las relaciones son ocasionales el porcentaje de mujeres que lo padece es mucho mayor.

Que hacer para no tener que fingir los orgasmos (Un enfoque diferente)

* Simular no soluciona nada y perpetua el problema.

* Entender que la funcion sexual, como cualquiera otra de nuestro organismo, puede presentar alteraciones o disfunciones.

* Se lo puede mencionar como un “accidente” que ha surgido de modo ocasional. Sin buscar culpables se lo comparte con la pareja o companero sexual para que juntos busquen alternativas de solucion. Imaginen que el problema fuera de otra indole y que, como companeros, deberian solidarizarse.

* Plantearlo como un juego de roles invertidos. ?Que me propondrias hacer o como podria ayudarte si en lugar de pasarme a mi te pasara a vos?

* ?Y si investigamos en Internet o consultamos a un/a sexologo/a? El tratamiento sexologico usualmente es breve y sencillo. No necesitan concurrir a las consultas acompanadas con la pareja, de modo que, no hay nada que temer ni que arriesgar.

Por la doctora Beatriz Literat, medica sexologa clinica de Halitus Instituto Medico.

Una noche fuimos unos cuantos a su casa para salir de fiesta. Mucho Jager, roces y bailes. Sentia que queria dar el paso, pero habia algo que me frenaba. Aun asi, la noche termino en su dormitorio. Ella me sorprendio con ropa interior de encaje que en otro tiempo me hubiera puesto palote con un simple parpadeo. Si bien al principio consegui empalmarme, el gatillazo era cada vez mas evidente mientras se iba acalorando el asunto. Si hubiera sido un ano y medio antes, habrian explotado los fuegos artificiales del extasis y la lujuria, pero a los pocos minutos le explique lo que me pasaba por la mente y por que no era capaz. Ella se quedo con el calenton.