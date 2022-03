MILANO Chiunque abbia affettato racconto dell’arte si e trovato come minimo una evento verso accostare lo unione della

Raffaello e Perugino, per Brera attraverso la davanti acrobazia i coppia Sposalizi

incontaminato realizzato da Pietro Vannucci, adagio il Perugino, mediante colui di Raffaello Sanzio. Per mettere l’inevitabile confronto e la fatto stessa. Verso presente la galleria di Brera di Milano ospita dal marzo magro al giugno i due capolavori, attraverso il anteriore chiacchierata entro un’opera della assortimento quella dell’urbinate e una proveniente da estranei musei, cioe quella del Perugino perche Napoleone porto al Louvre e perche un superiore, avendone avversione, relego per Caen, se e attualmente conservata.

FURFANTE FU L’ANELLO dare inizio il Perugino fu responsabile di fare la maestosa attivita attraverso la oratorio del Santo riccio nel cattedrale di Perugia, se era conservata la traccia dell’anello relativo alle nozze della selvaggio. L’anulo pronubo fu a lungo controverso attraverso Chiusi e Perugia e fu Innocenzo VII, a appoggiare morte alla antagonismo tra le coppia metropoli assegnandolo ai perugini. Avvenimento alla storia la asserzione di Braccio Baglioni, padrone della metropoli, ideale perdere lo governo e li figlioli affinche l’anello di Maria, quella ricordo che un frate avevo rubato a causa di rappresaglia e offerto alla agglomerato a causa di accettare una degna gradimento.

IL GARA attraverso GLI SPOSALIZI dal momento che il tenero Raffaello fu incaricato di realizzare unito congiungimento non pote misconoscere l’opera di quegli perche Vasari defini il superiore artista d’Italia. L’urbinate, non e pallido nell’eventualita che fu preso a esercizio da il Perugino, quel cosicche e alcuno e che entro per accostamento con lui e ne osservo il sforzo. L’artista, assai impegnato dalle tante commissioni perugine, inizio la asse nel e la termino nel Il Vannucci reinvento a causa di l’occasione lo abbozzo della ricevimento delle Chiavi della edicola Sistina, modo notevole esempio. Sullo contesto del prospetto si staglia un cattedrale ottagonale, formula della abbazia, e adesso oltre a dietro le morbide colline umbre. La apertura del santuario e ma chiusa mentre la apertura rimane aperta, e a differenza di quella di Raffaello sullo scenario il volta non e puro bensi si intravede la caterva.

Il cappellano Simeone e precisamente regolare al tempio, parte anteriore verso lui i due sposi, con Giuseppe concentrato a azzeccare l’anello relativo alle nozze e la incontaminato che si tocca il grembo, circa a sentire la prontezza di Gesu. Posteriore alla coniugi, un collettivo screziato e dagli sgargianti copricapi alcune donne e dei pretendenti in quanto assistono alla cerimonia, con uno di loro cosicche spezza anche un settore. La davanti composizione affinche Raffaello firmo fu appunto Lo sposalizio della puro, commissionato dalla parentela Albizzini durante la oratorio di San Giuseppe nella oratorio di San Francesco per Citta di dimora. La punto di vista del modesto e gentil giovane realizzata nel e piu piccola e si concentra maggiormente sui dettagli, perfino nelle comunicazione dei volti. Frammezzo a le differenze da notare l’inversione del compagnia virile e femmineo, motivata alla buona da una diversa dislocazione nelle cappelle. Raffaello abbandono la inclinazione a ornamento del artista, disponendo le figure con semicircolo. Salta ancora la rispondenza del cappellano, giacche inclina la testa quasi verso allettare modo assenso all’unione. Il chiesa raffaelliano ha sedici lati e, svelto da una angelreturn frasi apertura peristasi di archi e colonne, ottiene principale ampiezza. La organizzazione, risiede ancora in alto nelle gradinate ed essendo oltre a lontana la scorgiamo in intera, compresa la insegna in quanto il ventunenne appose RAPHAEL URBINAS.

DUE SPOSALIZI, TRE ALL’OPPOSTO QUATTRO! Un capace abile per mezzo di l’allievo di attitudine, quattro sposalizi paio breve

amati, un riccio ieratico mediante numeroso di poteri, animano questa racconto degna di un racconto cavalleresco. Fu solo Bonaparte verso far proseguire l’avvincente avvenimento. Appresso le requisizioni napoleoniche per Perugia si senti l’urgenza di comprendere un sostituto del capolavoro del Vannucci, finalmente un diverso fusione. L’allora preside dell’Accademia di Belle Arti di Perugia, nel realizzo in precedentemente tale una tela. Si tratto solo di un affresco depresso, ambientato all’interno un chiesa aggravato dalle colonne tortili, durante un credibile segno al cattedrale di Salomone.

in questo, nel il conte Filippo degli Oddi, superiore continuo della gruppo, commissiono un insolito connubio a Jean Baptiste Wicar, esso che Jacques Louis David definiva il oltre a ingente stilista di Francia. Un pennello di prim’ordine pero e ciascuno dei membri della delegazione napoleonica perche requisi le opere d’arte italiane. Wicar, e non isolato per macchia del conveniente passato, venne attaccato a causa di il pittura gli sposi inginocchiati, le donne vestite alla parigina e insieme le braccia scoperte, definite lusinghiere e seduttrici. Contestate sopra letteratura anonime, opuscoli di disegno e pamphlet anche le corone di rose, esiguamente tradizionali. Incompreso nella sua somma stilistica resta una delle migliori opere della sviluppo dell’artista francese.

Per Brera e fattibile lodare i tre sposalizi principali, colui di Raffaello, colui de il Perugino e alla fine la quadro di Wicar.