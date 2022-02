La peinture est installee sur Un chevalet dans notre salon et je deroule sur elle diverses soir avec jour.

Je n’ai jamais moyen de travailler dessus, et pile squatter la assis devant cette dernii?re.

Et cette pause forcee me laisse le temps d’y reflechir. Au bout de divers temps, je pourrais proposer de la autre idee, resoudre Le probleme ou me rendre compte de et cela a le devoir de etre fait Apres. Je passe tellement de temps pour affirmer pour la peinture (un bloc-notes reste pratique pour noter Plusieurs pensees.) que, au moment oi? j’y reviendrai, je saurai quoi faire. J’aurai eu le temps d’imaginer a quoi ca ressemblerait trop je floutais et ai Le contour, ou lorsque je pousse J’ai chroma d’une zone, ou trop je supprime quelque peu de la composition. Apres avoir reflechi et regarde ma peinture, j’habite bon nombre Pas concentre si je peins. Je savais ce que je veux faire ; apres tout, j’y crois avec Plusieurs jours. J’ai resolu 1 souci au sein de le esprit et j’suis desireux d’essayer la solution. Le temps passe m’a oblige pour bosser de sorte bon nombre plus ciblee. Je n’ai que super pour temps libre alors j’en profite. Dans le esprit, tous les peintures se developpent et s’agrandissent, et Quand j’arrive du chevalet, je pourrais essayer vos solutions et des idees.

Quelques jambes frais

1 autre interi?t majeur de ne pas i?tre capable de peindre tout moyen reste un «regard neuf». J’imagine que nous savons bien Le que cela veut dire. Nous avons tous eu l’experience de voir une propre tableau apres de la longue pause et bien d’un coup, vous voyez tout et cela ne va gui?re. Pendant que nous peigniez encore, nous etiez reste coince et confus. Nous n’etiez gui?re evidemment de ce qui n’allait pas, Toutefois vous saviez que quelque chose n’allait jamais. Ranger votre peinture et y repasser nombre plus tard, aide souvent a constater Plusieurs trucs que vous n’aviez jamais vues auparavant. De cette fai§on, au moment oi? nous etes oblige de quitter la tableau seul, Cela pourra etre tres utile de ne pas Mon regarder. Tournez-le face au mur et oubliez-le. Au moment oi? vous y reviendrez, Vous allez avoir perdu votre regard confus et frustre et vous risquez de voir d’emblee cela ne va jamais.

Resultat !

Donc, beaucoup que parfois, je me suis sans doute plaint pour ne point Posseder ras-le-bol pour temps libre pour peindre, j’ai exprime ma jalousie d’artistes qui sont a meme de peindre toute ma journee, l’integralite des semaines. J’ai tente de peindre toute ma journee, tous les heures, non juste a l’egard de quelques yeux comment s’inscrire sur colombiancupid reellement fatigues, Toutefois et puis, cette raison trouble l’esprit et les dernieres jours paraissent souvent tous les moins reussies. J’ai realise que peindre avec a-coups (et j’ai en general developpe votre methode avec moyen Afin de beaucoup fonctionner i mon sens.) me procure le temps pour reflechir et de reflechir a ce que je fais Avec internet. Ceci renforce la vision et m’assure pour i?tre capable de retourner Avec le web manii?re de bonnes intentions. Nos jours passent et je ne touche pas Votre chevalet. Les remarques mijotent, tous les soucis de peinture grouillent Avec ma tronche. Au moment oi? j’habite pret, je peins. Des fois juste legerement En outre je le laisse i nouveau. Qui a pas dit que des peintures devaient etre terminees Avec quelques jours ? Quand nous prenez ce temps libre, ce peinture sera peut-etre beaucoup plus efficace. Vous pourrez cesser de perdre du temps pour peindre de la boue, nous eviterez de retravailler les zones et vous aurez 1 option Pas precise pour Le que vous faites et de l’endroit ou nous allez. Ralentissez et nous pourriez beaucoup Realiser nombre bien.

Le inconvenient pour aller lentement

Malgre tout, il y a mon inconvenient pour la peinture avec a-coups. Tous vos pinceaux souffrent. Ordinairement, je nettoie les pinceaux dans des chiffons et tous les range au sein d’ une boite en bois i propos de ma palette (par exemple, comme ceci ou ce qui). Pour une telle maniere, bien est humide et je peux recommencer a peindre des que j’en ai le temps. Mais tel je ne sais jamais si c’est au sein d’ 1 heure ou au sein d’ 3 semaines, je me recroise parfois Grace a quelques brosses en ruine. Du coup, ne faites jamais votre que je vais faire et nettoyez ces pinceaux pour temps, Prealablement qu’ils ne se trouvent completement secs. J’ai constate que Hand Soap reste ras-le-bol brillant, aussi trop une peinture est dessechee.