By

BCN Film Fest 2021 – jornada 6 Sex, drugs & rock and roll literario

Fernando Colomo presenta su Poliamor de principiantes en la sexta jornada de la 5? edicion del Festival Internacional sobre cinema sobre BarcelonaSant Jordi. Nuestro companero Fausto Fernandez nos narra lo acontecido.

Que Colomo Pro siga rodando seria sobre aclamar, por motivo de que ahi esta su colega sobre profesion desplazandolo hacia el pelo casi de generacion, Manuel Gutierrez Aragon, en el mas aciago sobre los paros y no ha transpirado desprovisto que ninguna persona le financie un programa, ni siquiera televisivo, el novio, que cuando Netflix ni existia, se marco un idealista 625 lineas que sigue siendo mas canonico que el de dibujos animados de Cruz estrecho. El autor sobre, por ejemplo, Maravillas, Camada negra o Demonios en el parque seria sobre esos otros cineastas nacionales que se han pasado a la literatura. Mas barato y con menor quebraderos sobre cabecera que enfrentarse a un plan cinematografico, todavia mas en el presente, redactar se ha convertido en el refugio, el balsamo de directores vergonzosamente inactivos igual que Gutierrez Aragon. Hoy, en una sobre esas tareas paralelas del BCN Film Fest abiertas al publico (previa reserva sobre entrada gratuita), se presentaba Rodaje, el texto que el director sobre El rey del rio ha usado para exorcizar su paro e indeseado alejamiento sobre su profesion principal. Es un viraje de cinta que cualquier productor se sintiera aludido y que le pidiera a Gutierrez Aragon que rodara Rodaje. Que simplemente rodara, pero afuera la segunda temporada sobre Sky colorado. Eso si que seria la maravilla sobre impresion zoosk para ordenador, mas que el rutinario itinerario por el movimiento estetico mas colorista que realiza el documental Joyas ocultas del impresionismo.

Una diferente (aburrida) ronda

La inoperancia de esta interminable, repetitiva desplazandolo hacia el pelo profundamente aburrida primera fila de estas ultimas horas etilicas de el poeta gales Dylan Thomas, es como para estudiarla, o como para una diseccion como la que preside John Malkovich (el que se salva sobre este infortunio) en la escena que de tan ridicula llega an unir el hipotalamo sobre este cronista con el Wired que Larry Peerce consagro a John Belushi en una cult movie del biopic y de el infortunio. Bernstein composicion esos ultimos copazos en un bar neoyorquino a principios sobre las anos cincuenta (exacto Cheers en plan Honor sobre cavalleria) con un insufrible maraton de recitales de el autodestructivo poeta por universidades norteamericanas, con unos flashbacks/ensonaciones en arbitrario color (el film seria en blanco y bruno, que queda como mas culto y no ha transpirado hipster) que supongo que hacen relato al paraiso perdido (perdido por cafre) del hogar desplazandolo hacia el pelo la vida familiar, asi como con la patizamba grupo de entrevistas (en un programa de TV que ni los de Jorge Javier Vazquez) y no ha transpirado declaraciones a camara que si Steven Bernstein dice en cualquier lugar que son un homenaje a domiciliado Kane voy desplazandolo hacia el pelo le estoy ofreciendo con una botella en el colodrillo hasta que pida perdon.

Last call ojala externamente un Leaving Las Vegas con Rhys Ifans imitando descaradamente al Gary Oldman mas ayer sobre rosca. Ojala nunca dejara caer (falto ni siquiera desechar de ese hilo) lo de el debate inquisitorial sobre nuestros dias sobre Inquisicion sobre si hemos de fallar el Arte debido a que es personalmente el actor. Ojala se hubieran evitado todo el mundo esos cliches (el camarero y la ocasion tango, con cualquier derecho rimando con lo mas sonrojante de el cinema contemporaneo) desplazandolo hacia el pelo la totalidad de esa poesias recitadas igual que un gutural chaval sobre diez anos en la cena de Nochebuena.

Ojala retroceder a Dylan Thomas como consecuencia de esa anomalia de 1972 filmada (bien, que no cuesta tanto) por Andrew Sinclair asi como que seria escaso el bosque lacteo, a donde borrachos de verdad desplazandolo hacia el pelo con pedigri (Richard Burton, Peter OT le y no ha transpirado Liz Taylor) ponian voz e imagen al universo lirico sobre un poeta que nunca se merecia un epitafio de este modo.

El diablo escribe de Prada

Viniendo del desastre de el que veniamos, a un tris sobre lanzarnos al alcoholismo suicida, una peliculita tan amable y tan en el final poquita cosa (Cartas a Julieta para las aspirantes a novelistas sobre las anos de vida 90) igual que Suenos de la escritora en novedosa York (Mi anualidad Salinger en el original, titulo que igual nunca le parecio a la distribuidora espanola lo suficientemente comercial; e igual poseen justificacion) nos hiciera olvidar durante poquito mas sobre hora desplazandolo hacia el pelo media la ingesta compulsiva de whisky a palo seco.